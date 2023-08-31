31 августа, 00:25

В Хабаровском крае в ДТП погибли четыре человека

Еще одного человека госпитализировали

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла в Нанайском районе Хабаровского края, сообщила прокуратура региона. Проводится проверка.

"В 7 [часов] утра 31 августа на автодороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в районе села Дада Нанайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Subaru Forester и Toyota Prius. В результате аварии погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

Трое из них находились в Subaru, один - в Toyota. Еще один пассажир, который находился в Toyota, госпитализирован. 

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РоссияХабаровский край
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