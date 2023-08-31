На юге Приморья начала спадать вода

Жители возвращаются в свои дома

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. Уровень воды в реках Хасанского муниципального округа Приморья снизился, что позволило жителям начать уборку в своих домах, сообщила ТАСС заместитель главы администрации округа Ирина Старцева.

"У нас в 2 действующих пунктах временного размещения (ПВР) днем было чуть больше 50 человек, на ночь оставались 11 в ПВР в Барабаше и 3 человека в Зарубино. Сейчас вода уже спала, и люди возвращаются в свои дома, занимаются уборкой, осматривают имущество. Угрозы жизни сейчас для жителей нет", - рассказала Старцева.

По ее словам, все, кто во время наводнения находился на базах отдыха и кто должен был вернуться на работу, получат справки о нахождении в зоне ЧС и пока остаются на месте. Есть сложности с эвакуацией автотранспорта, но те отдыхающие, кто был без машины, смогли отправиться домой.

Хасанский муниципальный округ в среду сильнее всего повредился от первого удара циклона, который принес сюда более 200 мм осадков. В населенном пункте Барабаш было подтоплено около 200 домов. Из-за размытия дорог несколько прибрежных населенных пунктов округа оказались отрезаны от дорожного сообщения.

Хасанский муниципальный округ располагается на юге Приморского края. Здесь действует множество баз отдыха, куда приезжают туристы не только со всего Приморья, но и других регионов Дальнего Востока.

Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.