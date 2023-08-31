В Усть-Камчатске ожидается выпадение пепла в результате извержения вулкана Шивелуч

Угрозы здоровью жителей поселка нет

ТАСС, 31 августа. Выпадение незначительного количества пепла в результате извержения вулкана Шивелуч на Камчатке ожидается в поселке Усть-Камчатск, сообщает пресс-служба администрации Усть-Камчатского района Камчатского края.

"В поселке Усть-Камчатск возможно выпадение незначительного количества пепла от извержения вулкана Шивелуч. Сильный ветер, направление которого в сторону Усть-Камчатска, пригнал паро-пепловое облако в населенный пункт", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что угрозы здоровью жителей нет. Пеплопад с учетом силы и направления ветра должен прекратиться в течение нескольких часов.

В этом году Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. Тогда высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майский и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. 22 апреля в Усть-Камчатском районе был введен режим ЧС.