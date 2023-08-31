В Приморье из-за паводка расширили границы режима ЧС

Речь идет о шести муниципалитетах южной части края

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Режим ЧС в Приморском крае расширен на шесть новых муниципалитетов южной части края, сообщает пресс-служба правительства региона. В еще одном муниципальном округе режим ЧС объявят в ближайшее время.

"Режим ЧС распространился на Артем, Владивосток, Ольгинский, Лазовский, Шкотовский, Партизанский муниципальные округа. Также в ближайшее время этот список дополнит и Хасанский округ. Границы ЧС скорректированы в связи с продолжающимся комплексом неблагоприятных погодных явлений, вызванным сильными дождями", - говорится в сообщении.

Пострадавшие граждане, проживающие на территориях, входящих в границы ЧС, имеют право на выплаты в зависимости от ущерба, нанесенного имуществу, - от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на человека. Факт утраты имущества устанавливают муниципальные комиссии при обследовании жилого помещения.

По состоянию на 29 августа пострадавшим приморцам было направлено почти 5 тыс. выплат.

Ранее региональный режим ЧС действовал в 15 городах и муниципальных округах.

Дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за осадков повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.