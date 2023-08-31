В аэропорты Внуково и Домодедово на прилет задерживаются более 40 рейсов

Среднее время задержки рейсов на прилет во Внуково составляет 44 минуты, в Домодедово - 41 минуту

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прилет свыше 40 рейсов в столичные аэропорты Внуково и Домодедово задерживается, следует из данных онлайн-табло.

Так, по данным на 07:15 мск, во Внуково на прилет задерживается более 20 рейсов. Еще два рейса - в Псков и Сочи - задерживается на вылет.

В Домодедово на прилет задерживается 24 рейса, еще 2 - из Ургенча (Узбекистан) и Ашхабада (Туркмения) - были перенаправлены в Шереметьево.

По данным онлайн-сервиса Flightradar, среднее время задержки рейсов на прилет во Внуково составляет 44 минуты, в Домодедово - 41 минуту.