31 августа, 04:27

В аэропорты Внуково и Домодедово на прилет задерживаются более 40 рейсов

Донат Сорокин/ ТАСС
Аэропорт Внуково
© Донат Сорокин/ ТАСС

Среднее время задержки рейсов на прилет во Внуково составляет 44 минуты, в Домодедово - 41 минуту

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прилет свыше 40 рейсов в столичные аэропорты Внуково и Домодедово задерживается, следует из данных онлайн-табло.

Так, по данным на 07:15 мск, во Внуково на прилет задерживается более 20 рейсов. Еще два рейса - в Псков и Сочи - задерживается на вылет.

В Домодедово на прилет задерживается 24 рейса, еще 2 - из Ургенча (Узбекистан) и Ашхабада (Туркмения) - были перенаправлены в Шереметьево.

По данным онлайн-сервиса Flightradar, среднее время задержки рейсов на прилет во Внуково составляет 44 минуты, в Домодедово - 41 минуту. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация