В ЮАР при пожаре в многоэтажном здании погибли 47 человек

Еще 43 пострадали

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере 47 человек погибли, еще 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном здании центрального делового района Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике. Об этом со ссылкой на представителя служб аварийного управления сообщил портал News24. Ранее сообщалось о 20 погибших.

По его данным, здание загорелось около 01:30 (2:30 мск). На месте работают пожарные. По прибытии пожарные эвакуировали людей из здания.

Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не приводится. Причина возгорания не установлена.

В новость внесены изменения (9:00 мск) - уточняется число погибших.