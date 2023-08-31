31 августа, 04:48,
обновлено 31 августа, 06:00

В ЮАР при пожаре в многоэтажном здании погибли 47 человек

Еще 43 пострадали

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере 47 человек погибли, еще 43 пострадали в результате пожара в многоэтажном здании центрального делового района Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике. Об этом со ссылкой на представителя служб аварийного управления сообщил портал News24. Ранее сообщалось о 20 погибших.

По его данным, здание загорелось около 01:30 (2:30 мск). На месте работают пожарные. По прибытии пожарные эвакуировали людей из здания.

Все пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии не приводится. Причина возгорания не установлена.

В новость внесены изменения (9:00 мск) - уточняется число погибших. 

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ЮАР
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