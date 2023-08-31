31 августа, 04:49

В Гонконге при столкновении школьного и городского автобусов пострадали почти 40 человек

В результате ДТП школьный автобус съехал с дороги и врезался в деревья, передает South China Morning Post

ГОНКОНГ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса, перевозившего детей, и городского двухэтажного автобуса на острове Лантау в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, инцидент произошел в четверг около 08:00 по местному времени (03:00 мск) на севере острова Лантау. Отмечается, что в результате столкновения школьный автобус съехал с дороги и врезался в деревья, передняя часть транспортного средства сильно повреждена.

Большинство пострадавших получили легкие травмы. Трое - водитель и двое детей из школьного автобуса - получили тяжелые ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь.

Причина аварии пока не сообщается. Отмечается, что к 09:30 (04:30 мск) движение по дороге, где произошел инцидент, было восстановлено. 

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Китай
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