В Иркутской области в ДТП пострадали девять человек

Из них пятеро детей

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Девять человек, среди которых пятеро детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Harrier. В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей доставлены в медучреждение города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четверым взрослым", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полицейские и прокуратура проводят проверки. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, тяжесть трав, полученных детьми, устанавливается.