В пунктах временного размещения Уссурийска находятся 142 человека

В настоящее время объявлена новая эвакуация с подтопляемой Пуциловской территории

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Число жителей Уссурийска в Приморском крае, остающихся в пунктах временного размещения (ПВР), достигло 142 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. В настоящее время объявлена новая эвакуация с подтопляемой Пуциловской территории.

"За прошедшую ночь было эвакуировано 50 человек. На утро в пунктах временного размещения находились 142 человека. До сих пор новых эвакуаций не было", - рассказали в пресс-службе.

В связи с угрозой подмыва дамбы объявлена новая эвакуация жителей Пуциловской территории. После наводнения, вызванного прохождением тайфуна "Ханун" 12-13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. Сегодня от него поступила информация, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта.

"Существует угроза подтопления домохозяйств. Жителей эвакуируют спасатели", - сообщает пресс-служба.

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Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.