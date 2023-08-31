В Приморье большой десантный корабль ТОФ пришел в порт Зарубино для эвакуации туристов

На берегу эвакуации ожидают около 200 человек и примерно 50 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем "Николай Вилков" пришла в порт Зарубино в Приморье, чтобы эвакуировать отдыхающих из отрезанной от дорожной сети части Хасанского муниципального округа, сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящее время "Николай Вилков" проводит швартовку в Зарубино. Непосредственно на берегу эвакуации ожидают около 200 человек и примерно 50 автомобилей.

При этом, как сообщила ТАСС заместитель главы администрации Хасанского муниципального округа Ирина Старцева, всего желающих выехать было гораздо больше. "Эвакуация организуется, ее ожидают около 1 тыс. человек", - сообщила она.

Андреевка, Зарубино и ряд соседних населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения с остальным краем после того, как водой размыло дороги и обрушились мосты. Эти территории пользуются большой популярностью у туристов со всего Дальнего Востока, которые в летний сезон массово приезжают туда отдыхать.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.