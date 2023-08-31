В Приморье паводки повредили пять медучреждений

Подтопления не повлияли на оказание медицинской помощи

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Пять медучреждений и три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) получили повреждения во время сильных августовских дождей в Приморье. Подтопления не повлияли на оказание медицинской помощи и не вызвали необходимости эвакуации пациентов или персонала, сообщил ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Дмитрий Бондарчук.

"С начала обильных дождей в августе пять медучреждений и три ФАПа получили незначительные повреждения - подтопления подвальных помещений, протекание кровли. Все эти случаи не нарушили [процесса] оказания медицинской помощи и не вызвали необходимости эвакуации пациентов или персонала. Жителям районов Приморья, попавших в зону затопления, врачи рекомендуют обращаться к врачу при значительном недомогании. Во всех пунктах временного размещения работают медики", - говорится в сообщении.

Воду из подтопленных подвалов откачивали с привлечением сил МЧС. Сейчас разрабатываются варианты защиты от будущих ливней: окапываются траншеи, где это возможно. Капитального ущерба не выявлено.

Граждане обращаются по разным поводам - от травм конечностей и переохлаждения до легкой сердечной недостаточности. По данным на 31 августа, пострадали 106 человек, 11 из них - дети. За последние сутки стало известно о 10 пострадавших, 9 из которых - дети.

Около 1 тыс. человек ожидают эвакуацию по морю с помощью кораблей Тихоокеанского флота из поселка Зарубино, находящегося в отрезанной от дорожной сети части Хасанского муниципального округа. Ранее отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" вышел из Владивостока в Зарубино Приморского края для эвакуации людей, которые из-за подтоплений застряли в поселке Андреевка. "Эвакуация организуется, ее ожидают около 1 тыс. человек. В настоящий момент военные корабли пока не пришли в Зарубино", - рассказала ТАСС заместитель главы администрации муниципального округа Ирина Старцева.

Андреевка и ряд соседних населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после того, как водой размыло дороги и обрушились мосты. Эти территории пользуются большой популярностью у туристов со всего Дальнего Востока, которые в летний сезон массово приезжают сюда отдыхать.

Осадки в Приморье

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.

Сегодня во Владивостоке плюс 23 градуса, облачно. В Хасанском районе - до плюс 26, облачно с прояснениями.