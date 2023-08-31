На Камчатке полицейские пресекли два факта незаконного оборота красной рыбы и икры

Совокупный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 3 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Камчатке изъяли из незаконного оборота более 230 кг красной икры, задержаны шесть человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, выявлены два преступления, связанные с незаконным оборотом водных биологических ресурсов. В первом случае преступную деятельность организовали пятеро местных жителей, работавших в организации, занимающейся вопросами сохранения популяции рыб семейства лососевых. Под видом проведения плановых работ они занимались незаконным выловом рыбы на реке Авача, которая является миграционным путем лосося к местам нереста. Главной целью криминального бизнеса была добыча икры. "Во время задержания обнаружено более 500 особей кижуча, горбуши и кеты, а также свыше 60 кг икры. Кроме того, у фигурантов изъяты орудия лова и автомобиль, на котором перевозили незаконный улов. Причиненный водным биологическим ресурсам РФ ущерб составил 2,5 млн рублей", - сказала Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ, в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Крупная партия товара также изъята камчатскими полицейскими на одном из рыбоперерабатывающих заводов. Там хранились куботейнеры с красной икрой общим весом 175 кг без соответствующей обязательной маркировки. Ее происхождение устанавливается. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил 875 тыс. рублей", - сообщила представитель ведомства. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.