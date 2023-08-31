Экс-замгубернатора Курганской области Пугин подал кассационную жалобу на приговор суда

Как сообщила адвокат Олеся Бортникова, у бывшего чиновника есть право на реабилитацию

ТАСС, 31 августа. Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, отбывавший наказание в исправительной колонии общего режима по делу о взятках и превышении должностных полномочий и вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению, подал кассационную жалобу на приговор суда. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Олеся Бортникова.

"Кассационную жалобу подали. <…> Нас услышали в части того, что по тем эпизодам взяток, которые были не доказаны в отношении Пугина, дела прекращены по реабилитирующим основаниям, у него имеется право на реабилитацию. <…> Оставшаяся часть обвинения - мы тоже настаиваем на том, что она незаконна, <…> он не считает себя виновным, и мы будем доказывать это всеми возможными способами, которые у нас имеются", - сказала Бортникова. Жалоба поступила в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, она передана на изучение, согласно картотеке.

Пугин был задержан в апреле 2020 года, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу почти в 2 млн рублей, признав виновным по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность). Позже областной суд изменил приговор, назначив семь лет лишения свободы.

По версии правоохранительных органов, из-за действий Пугина, экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина бюджетам различных уровней был причинен ущерб в размере около 27 млн рублей - в 2018 году были приняты и оплачены фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам на сетях водоснабжения в селе Верхозино и по комплексному обустройству площадки под жилищную застройку в селе Мальцево.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году назначен руководителем департамента агропромышленного комплекса, покинул пост в 2018 году.