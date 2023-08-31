Число погибших в результате взрыва на месторождении в Югре выросло до четырех

Состояние остальных пациентов оценивается специалистами как крайне тяжелое

ТАСС, 31 августа. Трое из шести госпитализированных после взрыва на Талинском месторождении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, произошедшего 14 августа, умерли. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения округа в ответ на запрос ТАСС.

"В ответ на запрос о пострадавших в результате взрыва на Талинском месторождении сообщаем о том, что в настоящий момент в окружных ожоговых центрах находятся трое пострадавших, состояние всех пациентов оценивается специалистами как крайне тяжелое. Трое из шести поступивших в медицинские организации пациентов скончались в связи с полученными травмами, не совместимыми с жизнью", - отметили в департаменте.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что в результате взрыва один человек погиб на месте, шестеро были доставлены в медучреждения. Таким образом, общее число погибших в результате происшествия выросло до четырех.

Вечером 14 августа на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным ГУ МЧС по Югре, горели три вагона-бытовки и три единицы грузовой техники, площадь пожара составила около 100 кв. м. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 2 ст. 216 УК РФ).