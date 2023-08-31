На севере Австралии восемь военных пострадали в аварии бронеавтомобиля во время учений

Инцидент произошел недалеко от города Говард-Спрингс, расположенного в 30 км к юго-востоку от Дарвина

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Австралии и Восточного Тимора получили травмы в аварии бронеавтомобиля Bushmaster во время международных учений Predator's Run. Как сообщило австралийское Минобороны, пострадавшие доставлены в больницу Дарвина.

Как говорится в сообщении, третий подобный инцидент за последний месяц произошел недалеко от города Говард-Спрингс, расположенного в 30 км к юго-востоку от Дарвина. "Пострадали восемь солдат. Всем им была оказана медицинская помощь, те из них, кто получил травмы, были доставлены в больницу Дарвина", - уточнило министерство, добавив, что среди пострадавших были военнослужащие Австралии и Восточного Тимора.

27 августа на севере континента разбился конвертоплан V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator’s Run.