ФСБ пресекла серию терактов в Брянской области, которую готовила украинская ДРГ

В ведомстве уточнили, что двое диверсантов уничтожены, пятеро задержаны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ФСБ совместно с другими силовыми подразделениями нейтрализовала в Брянской области диверсионную группу украинских спецслужб, направленную для совершения резонансных терактов на военных и энергетических объектах.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел 30 августа 2023 года на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, целью диверсантов было "совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры". "В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из которых получили ранения", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, "у каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили ТАСС, что в ходе нейтрализации диверсантов двое росгвардейцев получили легкие ранения.