Сотрудники МЧС спасли четырех человек с перевернувшейся лодки во время паводка в Приморье

Инцидент произошел в Хасанском округе

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России оказали помощь группе из четырех человек, потерпевшей бедствие во время наводнения в Приморье, сообщает пресс-служба министерства.

"Двое мужчин и двое детей на надувной лодке отправились на отдых в бухту Гротовую Хасанского округа. Из-за начавшегося шторма лодка перевернулась, весло проткнуло один из баллонов. Люди терпели бедствие. На помощь прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Спасатели помогли гражданам, забрав их на свою лодку.