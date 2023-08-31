31 августа, 07:17

Сотрудники МЧС спасли четырех человек с перевернувшейся лодки во время паводка в Приморье

© МЧС России

Инцидент произошел в Хасанском округе

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России оказали помощь группе из четырех человек, потерпевшей бедствие во время наводнения в Приморье, сообщает пресс-служба министерства.

"Двое мужчин и двое детей на надувной лодке отправились на отдых в бухту Гротовую Хасанского округа. Из-за начавшегося шторма лодка перевернулась, весло проткнуло один из баллонов. Люди терпели бедствие. На помощь прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Спасатели помогли гражданам, забрав их на свою лодку.

  

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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