На территории Геленджика не выявили новых очагов возгорания леса

В оперштабе Кубани также сообщили, что пожар локализован

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты обследуют территорию произошедшего во вторник лесного пожара в Геленджике, который удалось локализовать накануне, новых очагов возгорания не выявлено.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", - говорится в сообщении.

Накануне пожарным удалось локализовать лесной пожар в Геленджике, который стал один из самых крупных в Краснодарском крае за последние пять лет.