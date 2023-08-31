31 августа, 07:21
Лесные пожары в России

На территории Геленджика не выявили новых очагов возгорания леса

В оперштабе Кубани также сообщили, что пожар локализован

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты обследуют территорию произошедшего во вторник лесного пожара в Геленджике, который удалось локализовать накануне, новых очагов возгорания не выявлено.

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Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В Геленджике продолжают обследовать территорию лесного пожара при помощи беспилотной авиации и наземными группами. На данный момент пожар локализован, новых очагов возгорания не обнаружили", - говорится в сообщении.

Накануне пожарным удалось локализовать лесной пожар в Геленджике, который стал один из самых крупных в Краснодарском крае за последние пять лет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
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