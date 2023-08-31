В Ишимбайском районе Башкирии ввели режим ЧС после взрыва газа в квартире

Пункт временного размещения развернут в гостинице "Заря"

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Ишимбайском районе Башкирии из-за взрыва бытового газа в квартире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи со взрывом бытового газа в квартире многоквартирного жилого дома в городе Ишимбае в Ишимбайском районе Республики Башкортостан ввести с 30 августа 2023 года для органов управления и сил территориального звена муниципального района Ишимбайский район введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Зона ЧС определена в границах по периметру 3 м от жилого здания", - сказано в сообщении.

Пункт временного размещения развернут в гостинице "Заря", переселенные жители дома обеспечены сухим пайком, а в дальнейшем - трехразовым горячим питанием. Отдел МВД России по Ишимбайскому району осуществляет охрану общественного порядка в зоне ЧС.

Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого двухподъездного многоквартирного 30 августа. В результате мужчина получил ожоги и был госпитализирован, также повреждена конструкция дома. Возбуждено уголовное дело.