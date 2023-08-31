МЧС Белоруссии сообщило, что грозы нанесли урон 30 населенным пунктам

Из-за удара молнии погиб мужчина, сообщили в СК республики

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. В Белоруссии 30 населенных пунктов пострадали в результате прохождения через страну грозового фронта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По оперативным данным, 30 августа вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с пострадали 30 населенных пунктов в 14 районах Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Повреждены кровли 39 жилых домов, 3 социокультурных и 13 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 197 случаев падения деревьев <...> Упавшими деревьями повреждены девять автомобилей в Могилевской области и в городе Минске", - говорится в сообщении.

Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что в Осиповичском районе Могилевской области жертвой удара молнии стал 25-летний мужчина, возвращавшийся с друзьями после отдыха на реке Свислочь. "Ненастная погода застала их в дороге, и они вынуждены были остановится на обочине вблизи леса. Погибший решил выйти на улицу и, отойдя от автомобиля примерно на 10 м, его ударила молния. От полученных травм мужчина скончался", - добавили в СК.

По данным государственного производственного объединения "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 1 132 населенных пунктов, 104 сельскохозяйственных зданий и 3 540 трансформаторных подстанций. По состоянию на утро четверга без электроснабжения оставались 223 населенных пункта.

На 31 августа синоптики прогнозируют по Белоруссии грозы и сильные дожди, возможен град.