Врачей в Томске обвинили в махинациях, из-за которых могли умереть онкобольные

По данным следствия, мошенники выставляли пациентам счета на оплату лечения с неоказанными медуслугами

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении директора, главного врача и врача-онколога компании "Сантэ", которые подозреваются в мошенничестве с онкопрепаратами. Ущерб оценивается в 26 млн рублей, следователи полагают, что из-за этого погибли двое или больше человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"Следственными органами СК РФ по Томской области расследуется уголовное дело, возбужденное на основании материалов регионального УФСБ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, директор ООО "Сантэ", имеющий лицензию на оказание медицинских услуг, вместе с главврачом и врачом-онкологом договорились о хищении бюджетных денежных средств. Врач-онколог компании подготовил счета на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. При этом он включил в документы сведения о случаях фактически не оказанной медуслуг из-за отсутствия соответствующих лекарств. Главврач учреждения сокрыл факты нарушений и передавал заведомо недостоверные документы директору, который утвердил и направил их в страховые медорганизации Томской области.

По данным следователей, фигуранты осознавали, что на балансе компании отсутствовали онкопрепараты, информация о которых была внесена ими в счета на оплату лечения. В результате действий обвиняемых бюджету Томской области причинен ущерб в размере более 26 млн рублей. Виновными они себя не признали. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.