Свердловский суд отклонил жалобу мужчины, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Данилу Фомина оставили под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что Нджелассили погиб 18 августа после драки в центре Екатеринбурга, его ударили ножом. Факт гибели аспиранта подтвердили в УрФУ.

Ленинский районный суд заключил Фомина, обвиняемого в убийстве, под стражу до 17 октября.

Нджелассили окончил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел окончить два курса. В 2019 году получил вузовское звание "Иностранный студент года" за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.