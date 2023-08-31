Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

В Минобороны РФ уточнили, что летательный аппарат был самолетного типа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"31 августа текущего года около 10:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Росгвардия уничтожила три БПЛА над Брянском с помощью антидронового ружья и специального карабина.

"В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, пострадавших и разрушений нет. "На месте работают оперативные и экстренные службы", - проинформировал Богомаз.

По словам губернатора, благодаря бдительности жителей города на пульт дежурного ЦОВ - 112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над Брянском. "Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области", - сообщил губернатор.