В Белгородской области за сутки зафиксировали около 75 прилетов со стороны ВСУ

В двух населенных пунктах повреждена линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 75 боеприпасов, также совершено несколько атак БПЛА. В двух населенных пунктах повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии и миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксированы артиллерийский и 18 минометных снарядов. <...> Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. Сейчас подача света в дома жителей восстановлена. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинский - два артиллерийских снаряда. <...> Над поселком Маслова Пристань сработала система ПВО. В результате в одном частном домовладении повреждена кровля", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 30 августа по селу Щетиновка было выпущено девять артиллерийских снарядов. Село Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

В Волоконовском районе из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старого - установлено восемь прилетов. В Грайворонском округе по окраине села Дроновка было выпущено 5 минометных снарядов, по окраине хутора Байрак - 9 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино - 20. "В результате обстрела в Сподарюшине повреждена линия электропередачи, на данный момент она восстановлена. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе противника частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал", - добавил Гладков.