31 августа, 08:12,
обновлено 31 августа, 08:23
Лесные пожары в России

В Геленджике ликвидировали крупный лесной пожар

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил спасателей и добровольцев, которые "участвовали в борьбе с огнем"

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось полностью ликвидировать начавшийся лесной пожар на склоне хребта Маркотх в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу", - говорится в сообщении главы региона.

Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 11:00 мск. Для Краснодарского края лесной пожар в Геленджике стал одним из самых крупных за последние пять лет, по масштабам он сравним с возгоранием на территории заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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