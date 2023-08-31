В Геленджике ликвидировали крупный лесной пожар

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил спасателей и добровольцев, которые "участвовали в борьбе с огнем"

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось полностью ликвидировать начавшийся лесной пожар на склоне хребта Маркотх в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда еще впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго. Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу", - говорится в сообщении главы региона.

Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что полная ликвидация возгорания была объявлена в 11:00 мск. Для Краснодарского края лесной пожар в Геленджике стал одним из самых крупных за последние пять лет, по масштабам он сравним с возгоранием на территории заповедника "Утриш" в 2020 году. Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года.