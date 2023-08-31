СК возбудил уголовное дело после избиения мужчиной двоих детей в Новосибирске

Инцидент произошел в Ленинском районе города

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нанесении побоев возбудили в отношении мужчины, которого подозревают в избиении двоих несовершеннолетних в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Следственными органами расследуется уголовное дело по факту применения насилия в отношении двух несовершеннолетних. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается", - рассказали ТАСС в СК, уточнив, что мужчине вменяют статью 116 УК РФ (побои).

Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Силовики начали проверку после того, как видео, на котором мужчина применяет насилие в отношении несовершеннолетних мальчика и девочки, появилось в СМИ.