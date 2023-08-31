В Ингушетии задержали подозреваемых в краже у жителя Москвы 190 млн рублей и $550 тыс.

Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали родственника жителя Москвы, который со своим другом похитил у него 190 млн рублей и $550 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Юго-Восточному округу Москвы и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в краже 190 млн рублей и $550 тыс. наличными", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, владелец крупной суммы попросил своего родственника помочь с транспортировкой денег, на которые собирался приобрести элитную недвижимость. Тот согласился и взял с собой приятеля. По дороге владелец денег попросил остановиться возле магазина, а когда вышел, то машины с родственником и его другом не обнаружил. После этого он обратился в полицию. "Оперативники установили, что после совершения кражи злоумышленники бросили транспортное средство и выехали в Ингушетию. Там они и были задержаны полицейскими", - пояснили в пресс-службе. В ходе проведенных обысков часть похищенных денег была изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде подписки о невыезде.