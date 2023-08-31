Апелляционный суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы Рязани по делу о взятке

Уголовное дело будет рассматривать новый состав суда

ТАСС, 31 августа. Суд апелляционной инстанции в Тамбовской области счел необоснованным и отменил оправдательный приговор бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу. Уголовное дело будет рассматривать новый состав суда, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

"Суд апелляционной инстанции <...> приговор в отношении него [Пашкевича] отменил, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд с иным составом суда со стадии судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина и бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. Они признаны виновными по ч. 3, 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация получения взятки и пособничество в получении взятки). Бывший вице-мэр Пашкевич был оправдан. Приговор оспорили в апелляционном порядке. "Приговор в отношении Зайкина и Пущина вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

В декабре 2021 года суд в Тамбове приговорил Пущина к 8,5 года колонии, его сообщников Зайкина и Пашкевича - к 8 годам за взятки в 1,5 млн рублей при заключении контрактов на поставку продуктов с муниципальным предприятием. В мае 2022 года приговор суда первой инстанции был отменен, а дело направили на новое рассмотрение из-за нарушения процессуального права.