31 августа, 09:10

В Воскресенске обнаружили место падения сбитого беспилотника

Оперативные службы продолжают работу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Место падения ликвидированного ранее беспилотного летательного аппарата обнаружили в Воскресенском округе в лесу в районе деревни Глиньково. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Малкин.

"Обнаружено место падения ликвидированного БПЛА в лесу в районе д. Глиньково вдалеке от жилых домов", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные службы продолжают работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший по направлению к Москве, пострадавших нет. 

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