На Украине около 100 тыс. потребителей обесточены из-за непогоды

По данным Минэнерго страны, больше всего отключений фиксируется во Львовской области, где без электричества остаются 77 тыс. абонентов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. потребителей в нескольких областях Украины обесточены из-за непогоды, сообщило министерство энергетики страны.

"По стране продолжает двигаться мощный грозовой фронт со шквальным ветром, из-за чего в западных и центральных областях обесточены около 100 тыс. потребителей в 263 населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что больше всего отключений фиксируется во Львовской области на западе Украины, где без электричества остаются 77 тыс. абонентов.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что из ремонта выведен один из блоков ТЭС мощностью 190 МВт. В минувшие сутки также производился импорт электроэнергии.