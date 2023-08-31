На севере Казахстана обнаружили вспышку сибирской язвы

В связи с этим 12 человек госпитализировали

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС /. Вспышку сибирской язвы зафиксировали в северной Акмолинской области Казахстана, 12 человек госпитализировали с подозрением на заболевание. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Акмолинской области.

"Госпитализировано в инфекционное отделение Есильской районной больницы 12 человек. Также выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской ЦРБ. По клиническим проявлением и лабораторным данным выставлен диагноз "сибирская язва", - говорится в сообщении.

По данным управления, падёж крупного рогатого скота составил 32 головы. На территории села Ушкарасу, где отметили вспышку заболевания, в пятницу объявят карантин. На въезде в село выставили полицейские наряды.