Суд в ЛНР приговорил к 15 годам колонии военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилой дом

По версии следствия, инцидент произошел в Северодонецке 2 мая 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за обстрел жилого дома в Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора военнослужащему 115-й отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) Вооруженных сил Украины Денису Заецу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ", - говорится в сообщении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 2 мая 2022 года Заец прибыл в составе своего подразделения в город Северодонецк и занимался подготовкой оборонительных сооружений, а также нес службу на наблюдательном пункте, оборудованном на крыше жилого дома. Спустя несколько дней от командира роты с позывным "Сивый" он получил приказ покинуть позицию и отступить вглубь города. Заец, достоверно зная, что на территории города находится лишь мирное население, проживающее в подвалах жилых домов и желающее жить по законам РФ и Луганской Народной Республики, при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 произвел выстрелы в направлении жилого дома. В результате взрывов и разлета осколков гранат были нанесены наружные повреждения одной из квартир.