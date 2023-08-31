Первые суда ТОФ вышли во Владивосток со 165 эвакуированными людьми на борту

Еще более 700 человек разместились на большом десантном корабле "Николай Вилков", погрузка на который продолжается

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Первые суда Тихоокеанского флота (ТОФ) забрали из порта Зарубино на юге Приморья 165 человек и направляются во Владивосток, еще более 700 человек разместились на большом десантном корабле (БДК) "Николай Вилков", погрузка на который продолжается. Об этом сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Часть отряда судов обеспечения Тихоокеанского флота вышла из порта Зарубино с эвакуированными людьми на борту в направлении Владивостока. На гидрографическом судне ГС-84 - 42 человека, на пожарном катере ПЖК-1514 - 48 человек, на морском водолазном боте ВМ-20 - 69 человек и на рейдовом буксире РБ-404 - 6 человек", - указали в пресс-службе флота.

Погрузка людей на БДК "Николай Вилков" продолжается, здесь размещено уже более 700 человек. Сейчас с помощью портового крана на борт корабля загружено 34 автомобиля.

Ранее отряд кораблей и судов ТОФ во главе с большим десантным кораблем "Николай Вилков" вышел из Владивостока для эвакуации людей, которые из-за подтоплений застряли в поселке Андреевка. Он и ряд соседних населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после того, как водой размыло дороги и обрушились мосты. Эти территории пользуются большой популярностью у туристов со всего Дальнего Востока, которые в летний сезон массово приезжают сюда отдыхать. Людей доставили для эвакуации в порт Зарубино, где они садятся на подошедшие суда и корабли, всего эвакуации ожидало около 1 тыс. человек.