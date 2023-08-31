В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за попытку похищения 16-летней девушки

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу

КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Иностранец пытался похитить 16-летнюю девушку в Калининградской области. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

"Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 29 августа подозреваемый насильно захватил у автобусной остановки в поселке Комсомольск Гвардейского района области 16-летнюю девушку, затащил ее в свою комнату в доме неподалеку, где удерживал несколько часов. Затем, угрожая девушке ножом, посадил подростка в автомобиль и увез в аэропорт, откуда планировал вывезти ее на самолете в одну из среднеазиатских республик. Потерпевшей удалось отпроситься у подозреваемого в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем. Та незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Гвардейский" похититель был задержан в зале ожидания аэропорта, девушка доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время подозреваемый будет допрошен, ему будет предъявлено обвинение, кроме того, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.