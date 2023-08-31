31 августа, 10:14
Стрельба в США

ABC: в штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе

По данным телеканала, всех пострадавших госпитализировали

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером в среду на юге города Пеория (штат Иллинойс). Как сообщил телеканал ABC, среди пострадавших четверо детей.

По сведениям городской полиции, наряд прибыл на место происшествия около 21:00 (05:00 мск, четверг). Все пострадавшие госпитализированы, у пятерых из них огнестрельные ранения. Состояние двух человек, в том числе одного подростка, оценивается как критическое.

Правоохранители продолжают расследование произошедшего. Информация о подозреваемом не приводится. 

Теги:
СШАСтрельба в США
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