ABC: в штате Иллинойс четыре ребенка получили ранения при стрельбе

По данным телеканала, всех пострадавших госпитализировали

ТАСС, 31 августа. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером в среду на юге города Пеория (штат Иллинойс). Как сообщил телеканал ABC, среди пострадавших четверо детей.

По сведениям городской полиции, наряд прибыл на место происшествия около 21:00 (05:00 мск, четверг). Все пострадавшие госпитализированы, у пятерых из них огнестрельные ранения. Состояние двух человек, в том числе одного подростка, оценивается как критическое.

Правоохранители продолжают расследование произошедшего. Информация о подозреваемом не приводится.