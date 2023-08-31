31 августа, 10:07,
обновлено 31 августа, 10:30

Подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца задержали

Мотив поступка уточняется

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области", - сказала она.

Волк уточнила, что мощевик был похищен с 12:00 до 16:00. "В настоящее время по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 69-летняя жительница Петербурга. Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", - добавила представитель ведомства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что кража произошла накануне. "По предварительным данным, женщина подъехала к храму на автомобиле, зашла внутрь и попросила дать ей мощи святого Николая Чудотворца. Затем она перекрестилась, забрала мощевик с собой и уехала", - сказал собеседник агентства. Мотивы поступка уточняются. 

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