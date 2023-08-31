31 августа, 10:14
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об атаке ВСУ дроном-камикадзе во время ремонта ЛЭП

В администрации Новокаховского городского округа рассказали об отсутствии пострадавших

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Украинские войска атаковали дроном-камикадзе машину рабочих, выполнявших ремонтные работы на линии электропередачи (ЛЭП) в Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

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"Сегодня, 31 августа, специалисты <...> работали над восстановлением электроснабжения в Днепрянах. Около 11:55 [мск] во время атаки дронов со стороны украинских вооруженных формирований ремонтные работы были приостановлены. В районе подстанции, расположенной за пределами поселка, в автовышку <...> влетел дрон-камикадзе. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавших в результате атаки нет. Население Днепрян пока остается без электричества. 

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