31 августа, 10:26

Обвиняемого в смерти работницы завода в Калужской области арестовали на два месяца

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления

КАЛУГА, 31 августа. /ТАСС/. Обвиняемого в смерти женщины, тело которой было найдено на территории предприятия в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, арестовали на два месяца. Накануне мужчина был задержан в Московской области, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

"Дзержинский районный суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, избрал в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти потерпевшей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Тело с признаками насильственной смерти было найдено 27 августа на территории предприятия в поселке Полотняный Завод. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация