Обвиняемого в смерти работницы завода в Калужской области арестовали на два месяца

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления

КАЛУГА, 31 августа. /ТАСС/. Обвиняемого в смерти женщины, тело которой было найдено на территории предприятия в поселке Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, арестовали на два месяца. Накануне мужчина был задержан в Московской области, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

"Дзержинский районный суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, избрал в отношении мужчины, обвиняемого в причинении смерти потерпевшей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Тело с признаками насильственной смерти было найдено 27 августа на территории предприятия в поселке Полотняный Завод. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.