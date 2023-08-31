Фигурант дела о покушении на экс-главу Мариуполя частично признал вину

Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 14:00 мск 21 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Гражданин Украины Николай Забирко, обвиняемый в подготовке покушения на экс-главу Мариуполя Константина Иващенко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), частично признал вину в ходе заседания в Южном окружном военном суде, сообщили ТАСС в суде.

Южный окружной военный суд в четверг начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Забирко. В ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение. "Признаю частично", - сказал Забирко, отвечая на вопрос судьи, признает ли он себя виновным. Подсудимый также сообщил суду, что намерен давать показания.

Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 14:00 мск 21 сентября.

Ранее в суде сообщили, что Забирко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

По версии следствия, фигурант в июле 2022 года по заданию СБУ вел слежку за Иващенко для установки на его автомобиль взрывчатки и последующего подрыва. От представителя разведки СБУ обвиняемый получил посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальные колонки, в одной из которых находился пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку Забирко спрятал в своем гараже, после чего его задержали силовики.