Пожар в доме в Йоханнесбурге мог возникнуть из-за короткого замыкания или разведения огня

При пожаре погибли 73 человека, сообщил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в центре города, в котором погибли 73 человека. Об этом заявил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи.

"Расследование ведется по двум основным версиям возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений, - отметил он. - Пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание. Пожар потушен, ведутся поисковые работы. На текущий час извлечены 73 тела, однако еще предстоит исследовать два верхних этажа". Мулаудзи отметил, что в огне погибли семеро детей, включая младенца. Еще 52 человека госпитализированы с сильными ожогами. "Следует ожидать увеличения числа погибших", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в мэрии Йоханнесбурга, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек. "Есть данные, что люди не могли быстро покинуть жилые помещения, так как внутри была проведена перестройка с тем, чтобы увеличить количество квартир, которые можно было бы сдавать, - отметил собеседник агентства. - Очевидцы сообщают, что некоторые жилые помещения были закрыты на ключ". Сейчас идет поиск владельца здания, ему может грозить арест.

Местная радиостанция SABC сообщает, что в здании проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. В здании не было электричества, не работал водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни все обитатели дома будут выселены по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса.

Сгоревшее здание расположено в самом центре Йоханнесбурга, в его деловом центре. В последние годы этот район превратился в проблемный из-за притока нелегальных мигрантов из соседних стран и присутствия преступных группировок. Здесь ведется незаконная торговля контрабандными товарами, а также наркотиками.