Корабли ТОФ эвакуировали больше тысячи туристов из отрезанного поселка в Приморье

Губернатор региона Олег Кожемяко напомнил, что силы моряков-тихоокеанцев направлены по распоряжению президента России Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Николай Вавилов" и другие корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли на борт 1 074 человека и 34 автомобиля из поселка Зарубино, находящегося в отрезанной от дорог части Хасанского округа Приморского края. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Олег Кожемяко.

"Большой десантный корабль "Николай Вилков", гидрографическое судно ГС-84, пожарный катер ПЖК-1514, морской водолазный бот ВМ-20 и рейдовый буксир РБ-404 забрали из порта Зарубино 1 074 человека и 34 автомобиля. Это отдыхающие с побережья в районе Андреевки. Сейчас они следуют во Владивосток", - написал губернатор.

Он добавил, что силы Тихоокеанского флота были направлены по распоряжению президента России Владимира Путина. "Для нас это очень значимая поддержка. И, конечно, спасибо морякам-тихоокеанцам и командованию ТОФ. Отработали оперативно", - написал Кожемяко.