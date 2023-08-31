В Москве погиб экс-депутат парламента Дагестана Ахмед Гамзаев

Подробности его смерти неизвестны, сообщили в парламенте региона

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший депутат Народного собрания Дагестана, экс-член партии "Справедливая Россия" Ахмед Гамзаев погиб в Москве, сообщили ТАСС в парламенте региона.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Гамзаев был убит.

"В Москве погиб бывший наш коллега Ахмед Гамзаев. К сожалению, нам неизвестны подробности смерти экс-депутата", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана, тело Гамзаева привезли в регион. "Его уже похоронили в родном селе Чумли. Ему было 55 лет", - отметили в администрации.