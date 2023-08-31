Суд в Волгограде продлил арест на два месяца мужчине, устроившему стрельбу в кафе

Мера пресечения продлится до 3 ноября 2023 года

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде по ходатайству следствия продлил на два месяца арест 34-летнему Агарону Тонояну, который устроил стрельбу в кафе города и ранил троих мужчин. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Красноармейский районный суд по ходатайству следственного органа продлил меру пресечения мужчине, устроившему стрельбу в Красноармейском районе Волгограда, до 3 ноября 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в июне мужчина открыл стрельбу в кафе Black Lion в Волгограде, ранив троих мужчин. Пострадавших госпитализировали, по данному факту возбудили уголовное дело. Стрелявшего объявили в федеральный розыск, в августе фигуранта задержали и арестовали до 3 сентября.

По версии следствия, 2 июня Тоноян, находясь в Красноармейском районе Волгограда, не менее пяти раз выстрелил из огнестрельного оружия в потерпевшего С., причинив тяжкий вред здоровью мужчины.