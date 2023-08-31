Главу ОМВД Басманного района Москвы задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

СК требует отправить его под стражу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Начальник ОМВД Басманного района Москвы Сергей Андреев задержан в четверг по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, СК требует отправить его под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тушинского суда Москвы, в который поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрееву С. В., он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сам Андреев также доставлен в суд, в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения", - сказали в суде.

В суде не уточнили суть претензий к полицейскому. В случае признания виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Андреев был назначен на должность главы ОМВД Басманного района Москвы в ноябре 2022 года. Его жена Юлия Андреева является адвокатом.