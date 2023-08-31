В Дагестане выявили очередной склад аммиачной селитры с нарушениями пожарной безопасности

Прокуратурой возбуждено административное производство

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Правоохранители Дагестана обнаружили очередной склад, где хранили аммиачную селитру с нарушениями правил пожарной безопасности. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

Проверки в регионе были организованы после взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы, где был расположен склад с селитрой, в результате которого погибли 35 человек.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратурой города Дербента совместно с сотрудниками полиции выявлен факт хранения 76 мешков (3,8 тонны) аммиачной селитры класса "Б" на складе в селе Аглоби Дербентского района. В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности прокуратурой возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ",- говорится в сообщении.

Обнаруженная селитра была вывезена для обеспечения ее надлежащего хранения. В ведомстве добавили, что в республике продолжаются проверки соблюдения требований законодательства при размещении автозаправочных станций и других опасных производственных объектов.

Ранее склад с 12 тоннами аммиачной селитры был обнаружен рядом с двумя АЗС в дагестанском Бабаюрте.