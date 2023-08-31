31 августа, 12:01

В московском особняке при ремонте нашли захороненные полвека назад человеческие останки

Специалисты проведут несколько медико-криминалистических экспертиз в рамках доследственной проверки

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Человеческие останки, захороненные более 50 лет назад, обнаружены при ремонте в особняке, построенном в начале XX века в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", - говорится в сообщении.

Также в ГСУ отметили, что по этому факту столичным СК организовано проведение доследственной проверки, планируется назначить несколько медико-криминалистических экспертиз. 

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