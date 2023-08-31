В Астрахани осудили фермера за контрабанду биоресурсов в ЕС

Его приговорили к двум годам исправительных работ

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Суд в Астрахани приговорил главу крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) к двум годам исправительных работ за контрабанду рачков артемии, признанных в России стратегически важным ресурсом, с последующей реализацией в странах Европы. Ущерб биоресурсам оценивается в 9,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Решением Кировского районного суда Астрахани Глушенок В. Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства", - говорится в сообщении. Областной суд Астраханской области рассмотрел апелляцию осужденного, оставив приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

Фермера осудили за преступление по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных водных биологических ресурсов).

По данным пресс-службы астраханского УФСБ, глава местного КФХ организовал трансграничную преступную схему по незаконному перемещению через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС крупных объемов незаконно добытого в России рачка артемии на стадии цист под видом искусственно выращенных пресноводных биоресурсов, с последующей реализацией в странах Европы.

Цисты рачка идут на корм молоди всех видов рыб, креветок, аквариумных рыбок, промышленных рыб (осетр, карп, форель, лосось). Также артемия используется для проверки токсичности различных химикатов, в составе лекарств.