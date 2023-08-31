В Нижнем Новгороде прокуратура подала иск к экс-главе управления Росприроднадзора

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что Олег Кручинин приобретал дорогостоящее имущество, стоимость которого превышала его законные доходы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Прокурор Нижегородской области направил в суд исковое заявление к бывшему руководителю межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олегу Кручинину и его близким родственникам об обращении в доход государства имущества на сумму более 35 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет об имуществе, приобретенном на неподтвержденные доходы.

"Проверка прокуратуры показала, что в период с ноября 2012 года по июнь 2021-го Кручинин, занимая должности федеральной государственной службы, приобретал дорогостоящее имущество (транспортные средства, объекты недвижимости), стоимость которых существенно превышала его законные доходы", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть имущественное положение и факты совершения сделок, документы на приобретаемое имущество оформлялись на близких родственников Кручинина. Общая стоимость составила более 35,2 млн рублей, добавили в прокуратуре.

В ноябре 2021 года стало известно, что врио главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу.