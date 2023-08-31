Президент ЮАР поручил провести тщательное расследование пожара в доме в Йоханнесбурге

Спасатели уже обнаружили 73 погибших, включая семерых детей

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал огромной трагедией пожар в доме в Йоханнесбурге, в котором погибли более 70 человек.

"Это огромная трагедия для семей, чьи близкие погибли в ужасных условиях", - заявил он. Рамапоса подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование случившегося с тем, чтобы не допускать подобные инциденты в будущем.

Расположенное в центре Йоханнесбурга пятиэтажное здание загорелось ранним утром 31 августа. Спасатели уже обнаружили 73 погибших, включая семерых детей. Еще 52 человека госпитализированы с сильными ожогами. Продолжается разбор двух последних этажей.

Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Окончательный вывод еще не сделан.

В доме проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. В здании не было ни электричества, не работал водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни все обитатели дома будут выселены по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса.

Сгоревшее здание расположено в самом центре Йоханнесбурга, в деловой части города. В последние годы этот район превратился в проблемный в результате притока нелегальных мигрантов из соседних стран и присутствия преступных группировок.