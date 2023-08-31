В КБР возбудили дело в отношении сотрудников ГИБДД, подозреваемых в превышении полномочий

Подозреваемые задержаны, следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии (КБР), подозреваемых в превышении полномочий. Об этом сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по КБР.

"Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении командира специализированного взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР и инспектора этого подразделения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия) УК РФ", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и формирование доказательственной базы.

По версии следствия, 7 июля сотрудники ГИБДД "при отсутствии каких-либо сведений о причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ либо иных оснований подозревать его в причастности к совершению какого-либо правонарушения", подошли к нему и потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, а также вывернуть карманы и признаться в сбыте наркотических средств. "На отказ потерпевшего выполнить это требование, мотивированный тем, что он никаких противоправных действий не совершает и не является участником дорожного движения, полицейские вывернули карманы брюк мужчины, после чего, необоснованно применяя физическое насилие, повалили гражданина на землю и удерживали в таком положении, причиняя физическую боль и сопровождая свои действия требованием признаться в незаконном сбыте наркотических средств", - отметили в ведомстве.

Версия МВД

Как пояснили в МВД по КБР, в настоящее время сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по КБР по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. "Ранее неоднократно судимый гражданин угрожал применением насилия, выражался нецензурной бранью и оказывал физическое сопротивление стражам порядка", - отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что инспекторы ДПС в ходе несения службы на ул. Ватутина в Нальчике обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то искал в траве. На требование предъявить документы он начал вести себя агрессивно, угрожал применением насилия, выражался нецензурной бранью и оказывал физическое сопротивление стражам порядка. Для установления личности он был доставлен в отдел полиции. "Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель г. Чегема. Мужчина был освидетельствован. В отношении него составлен административный материал по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Впоследствии данное лицо обратилось в следственные органы с заявлением о якобы превышении полицейскими должностных полномочий", - добавили в пресс-службе МВД по КБР.